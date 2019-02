Dresden

Ein Schock war die Begegnung vermutlich für beide: Am Dienstagvormittag traf eine Frau in ihrer Wohnung auf der August-Bebel-Straße einen Einbrecher an, der gerade Diebesgut verpackte. Er war auf noch unbekanntem Weg eingedrungen. Der Unbekannte ergriff die Flucht und entkam mit der Handtasche der Frau. Sie büßte unter anderem Schlüssel, EC-Karten und Bargeld.

Von PS