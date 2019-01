Dresden

Die Polizei in Dresden sucht Zeugen, die am Mittwochnachmittag einen Unfall an der Haltestelle „Infinion Nord“ beobachtet haben. Dort war eine Frau beim Überqueren der Gleise gegen eine in Richtung Weixdorf fahrende Straßenbahn der Linie 7 gelaufen. Dabei wurde die Frontscheibe der Bahn beschädigt. Die Frau verließ den Unfallort. Ob sie sich bei dem Zusammenstoß verletzt hat, ist nicht bekannt.

Nach Angaben der Polizei war die Gesuchte etwa 50 bis 55 Jahre alt und etwa 1,60 bis 1,65 Meter groß. Sie trug eine Brille, war dunkel gekleidet und hatte zwei Einkaufsbeutel bei sich. Hinweise zu dem Vorfall nehmen die Beamten unter der Nummer 0351/483 22 33 entgegen.

Von DNN