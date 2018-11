Dresden

In der Äußeren Neustadt kam es in der Nacht zum Freitag auf der Löwenstraße zu einem ungewöhnlichen Vorfall. Eine 45-jährige Frau schlug nach Angaben eines Zeugen wahllos auf parkende Autos ein. Nachdem der Zeuge die Polizei alarmierte, rückten die Beamten aus und konnten die Frau an Ort und Stelle dingfest machen. Der daraufhin durchgeführte Alkoholtest ergab bei der Randaliererin einen Wert von 1,8 Promille. Zudem wird gegen sie wegen Sachbeschädigung an einem VW, einem Opel, einem Ford und einem BMW ermittelt.

Von MH