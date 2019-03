Dresden

Am Freitagnachmittag ist der 38-jährige Fahrer eines Ford Focus auf der Kreuzung Königsbrücker Straße/ Tannenstraße mit der Fahrerin eines VW Golf kollidiert. Die 33-jährige Golf-Fahrerin war auf der Tannenstraße in Richtung Dammweg unterwegs und wollte die Königsbrücker Straße überqueren, als sich der Unfall ereignete. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang, speziell zur Schaltung der Ampel zum Unfallzeitpunkt, machen können. Hinweise bitte an die Polizeidirektion Dresden unter der Telefonnummer 0351/483 22 33.

Von lp