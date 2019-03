Dresden

Während der Proteste gegen das neue Urheberrecht am Samstagnachmittag wurden zwei Demonstrationsteilnehmer in der Neustadt von der Polizei in Gewahrsam genommen. Nach Informationen der Polizei warf ein Demonstrant an der Ecke zwischen Rothenburger Straße und Görlitzer Straße gegen 16.30 Uhr eine Glasflasche auf die Frontscheibe eines Polizeifunkwagens.

Eindrücke der Demo am Samstag

Zur Galerie SaveYourInternet: Protest gegen neues Urheberrecht in Dresden

Daraufhin wurde er von den Polizeibeamten vor Ort festgenommen, was eine zweite, hinzugeeilte Person verhindern wollte. Während des gescheiterten Befreiungsversuchs kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der die Polizeibeamten leicht verletzt wurden.

Von awo