Dresden

In der Nacht zum Montag sind Unbekannte in eine Tankstelle an der Straße des 17. Juni eingebrochen. Indem die Täter zwei Schaufensterscheiben zerschlugen, verschafften sie sich Zugang zu den Räumen. Ihre Ausbeute: Eine unbestimmte Menge an Feuerzeugen. Der Wert des Diebesgutes sowie der entstandene Sachschaden sind nicht bekannt.

Von mb