Dresden

Ein schwieriger Rettungseinsatz für die Dresdner Feuerwehr: Am Sonntagabend mussten die Kameraden bei einsetzendem Sturm und Dunkelheit einen Mann am Eiswurmlager aus der Weißeritz bergen. Schwierigkeiten bereitete den Angaben nach auch die Strömung und die unbekannte Wassertiefe an der Stelle.

Der 29-Jährige war verletzt, aber ansprechbar. Zunächst seilte sich der Höhenrettungsdienst vom Hohen Stein aus ab, um den Mann medizinisch zu versorgen. Ein Notarzt wurde durch den Fluss zum Patienten gebracht. Im Anschluss brachten die Rettungskräfte den 29-Jährigen mit einer Schleifkorbtrage zur Mauer des alten Brauereigebäudes und zogen ihn mit einer Drehleiter nach oben. Wie und warum der junge Mann in die Weißeritz geriet, ist noch unklar.

Von fkä