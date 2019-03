Dresden

Sturmtief Eberhard hatte seine Höhepunkte am Sonntagabend und in der Nacht zum Montag. Doch auch am Tag danach war die Dresdner Feuerwehr noch im Sturmeinsatz. 69 Mal rückten die Kameraden zwischen Montag und Dienstag jeweils 6 Uhr früh zu entsprechenden Einsätzen aus.

So sicherten sie auf einem Hochhaus an der Comeniusstraße eine rund zehn Meter große Außenverkleidung aus Metall, die abzustürzen drohte. Auf der Schoberstraße geriet eine 16 Meter hohe Tanne in Schieflage. Sie wurde zersägt. Bereits gefallen war eine Tanne an der Straße Am Hornsberg. Sie blockierte die Sackgasse, so dass die Bewohner ihr Sträßchen nicht verlassen konnten. Auch dieser Baum wurde zerkleinert.

Fotorückblick: Diese Schäden richtete Sturmtief Eberhard am Sonntag an

Zur Galerie Sturmtief Eberhard wütete in Dresden

Ebenso erging es einem Baum in Striesen, der auf den Spielplatz einer Kita gestürzt war. Den weiteren Tagesverlauf bestimmten noch viele kippende oder gekippte Bäume, lose Dachziegel und Fassadenelemente und andere Gefahren. Insgesamt summieren sich die Einsätze im Zusammenhang mit dem Sturmtief nun auf 169 allein im Dresdner Stadtgebiet.

Von fkä