Dresden

Brennende Zigarettenstummel haben am Sonntagnachmittag für einen großen Feuerwehreinsatz im Pflegeheim „Clara Zetkin“ in Dresden-Johannstadt gesorgt. Unbekannte hatten die brennenden Stummel achtlos in einen Kellerschacht des Komplexes an der Neubertstraße geworfen, wo sie einen Schwelbrand auslösten. Dadurch lösten die Rauchmelder einen Feueralarm aus, der das Schlimmste vermuten ließ.

Statt großem Löschgerät mussten die herbeigeeilten Kameraden der Wachen Striesen und Altstadt jedoch vor Ort lediglich auf einen Feuerlöscher zurückgreifen, um den Schwelbrand zu beenden. Die Feuerwehr Dresden weißt nochmals darauf hin, dass wegen der langanhaltenden Trockenheit eine erhöhte Brandgefahr besteht und bittet um einen achtsamen Umgang mit offenem Feuer.

Von uh