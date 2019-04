Dresden

Am Sonntagvormittag sind Unbekannte in einen VW Golf an der Wiesentorstraße eingebrochen, indem sie eine Seitenscheibe zerschlugen. Aus dem parkenden Auto stahlen die Ganoven unter anderem zwei Laptops, ein Tablet und eine Geldbörse mit mehreren hundert Euro Bargeld. Der Gesamtwert des Diebesgutes wurde auf rund 4.000 Euro beziffert, der Sachschaden auf etwa 300 Euro.

Von mb