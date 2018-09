Dresden

Bei den Demonstrationen am Wochenende im Zusammenhang mit der tödlichen Attacke auf einen 35-jährigen Mann vor reichlich einer Woche war es auch zu Übergriffen auf Journalisten gekommen. Jetzt vermeldete die Polizei bei ihrer Ermittlungsarbeit einen ersten Erfolg.

„Unsere Einsatzkräfte haben aktuell in Dresden anlässlich der dortigen Pegidademonstration einen Tatverdächtigen vorläufig festgenommen, der am Samstag in Chemnitz einen Journalisten angegriffen hat.“, twitterte die Polizei zu dem Vorfall am Montagabend. Nähere Angaben gab es zunächst nicht.

Die Gewalt gegen Medien hat nach Einschätzung des Deutschen Journalisten-Verbandes (DJV) am Wochenende in Chemnitz eine neue Qualität erreicht. Allein die Vielzahl der Fälle bei den Demonstrationen in der Stadt sei erschreckend, sagte der DJV-Vorsitzende Frank Überall am Montag der Deutschen Presse-Agentur.

Am Montagabend gab es in Chemnitz ein Konzert gegen Rassismus, zu dem Zehntausende Menschen gekommen sind.

