Dresden

Am Montagmorgen haben Passanten am Boltenhagener Platz eine gestürzte Radfahrerin gefunden und den Rettungsdienst gerufen. Die 52-jährige Frau war nicht ansprechbar. Wie es zu dem Sturz kam, ist bisher unbekannt. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Hinweise können Sie telefonisch unter der (0351) 483 22 33 an die Polizeidirektion Dresden übermittelt. Die schwer verletzte Radfahrerin wird im Krankenhaus behandelt.

Von kcu