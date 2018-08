Dresden

Am Dienstagabend ist ein Fahrradfahrer in Leuben bei einem Sturz schwer verletzt worden. Der 55-Jährige war einer Mitteilung der Polizei vom Mittwoch zufolge gegen 18:15 Uhr auf der Zamenhofstraße in Richtung Leubener Straße unterwegs. Als er kurz nach der Kreuzung Pirnaer Landstraße auf den Gehweg fahren wollte, stürzte der Mann. Er wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Verkehrsunfalldienst hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Von Stefan Schramm