Dresden

Die Dresdner Polizei sucht Zeugen zu einem Unfall am Kaufpark Nickern. Am Freitag mittag gegen 13 Uhr wurde eine 79-Jähride von einem Kleintransporter angefahren, als die Fußgängerin den Zebrastreifen passierte. In Folge des Zusammenstoßes stürzte die Frau und wurde leicht verletzt. Die Transporterfahrerin flüchtete. Nach ersten Erkenntnissen soll es sich bei dem Kleintransporter um einen blauen Mercedes Sprinter gehandelt haben. Er kam von Scono-Möbelhaus und war in Richtung Michaelisstraße unterwegs. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang, zum Kleintransporter und zu dessen Fahrerin machen können. Hinweise nehmen die Polizeidirektion Dresden unter 0351/483-2233 oder das Polizeirevier Dresden-Süd entgegen.

Von S.K.