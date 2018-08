Dresden

Die Dresdner Polizei hat am Donnerstagnachmittag einen mutmaßlichen Exhibitionisten gefasst. Wie die Beamten am Freitag mitteilten, soll sich der 17-Jährige aus Eritrea vor zwei Frauen im Alter von 21 bzw. 22 Jahren im Großen Garten entblößt und an seinem unbedeckten Geschlechtsteil manipuliert haben. Die von den Frauen alarmierten Polizisten machten den Tatverdächtigen noch in der näheren Umgebung ausfindig und nahmen ihn vorläufig fest. Gegen ihn läuft nun ein Ermittlungsverfahren.

Von Stefan Schramm