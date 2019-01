Dresden

Erneut hat eine Frau eine Tankstelle in Dresden überfallen. Die Unbekannte drohte der 50 Jahre alten Angestellten mit einer Pistole, wie ein Polizeisprecher am Freitagmorgen sagte. Die Räuberin erbeutete bei dem Überfall am späten Donnerstagabend Geld in dreistelliger Höhe.

Als Ziel suchte sich die Frau erneut die Esso-Tankstelle an der Leipziger, die bereits am Sonntag ebenfalls von einer Frau überfallen worden war. Am Dienstagabend hatte eine weibliche Maskierte die Total an der Wiener Straße ausgeraubt. Die Polizei vermutet, dass es sich in allen Fällen um dieselbe Täterin handelt. Sie konnte jedes Mal flüchten.

Von dpa/fkä