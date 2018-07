Dresden

Am Mittwochabend gegen 21 Uhr nahmen Dresdner Polizeibeamte zwei Männer im Alter von 30 und 37 Jahren fest, die im Verdacht stehen, zwei 21- und 27-jährige Eritreer beleidigt und geschlagen zu haben. Das Duo hatte die beiden Eritreer am Wölfnitzer Ring in Gorbitz angesprochen und aufgrund ihrer Herkunft beleidigt. Wenig später schlugen sie dem 21-Jährigen ins Gesicht. Alarmierte Polizeibeamte nahmen die beiden Tatverdächtigen noch in der näheren Umgebung fest. Gegen die Männer wird nun wegen Beleidigung sowie Körperverletzung ermittelt.

Von dnn