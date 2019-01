Dresden

Ein dicker Fisch ist der Sächsischen Polizei am vergangenen Freitag ins Netz gegangen. In einem von der Staatsanwaltschaft Dresden, dem Zollfahndungsamt Dresden und der Polizeidirektion Dresden gemeinschaftlich geführten Verfahren wurden bereits am Donnerstag zwei Wohnungen, eine Pension und eine Werkstatthalle im Raum Brandenburg durchsucht. Dabei konnten rund 160 Gramm Kokain, 800 Ecstasy-Tabletten, acht Gramm Crystal sowie 170.000 Euro Bargeld sichergestellt werden. Der Schwarzmarktwert der beschlagnahmten Betäubungsmittel liegt bei rund 20.000 Euro.

Spezialkräfte der Sächsischen Polizei spürten den 30 Jahre alten Beschuldigten in einer Ferienwohnung in Finsterwalde auf und nahmen ihn fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ das Amtsgericht Dresden schon am Freitag Haftbefehl gegen den Deutschen. Er sitzt nun in Untersuchungshaft.

Der mutmaßliche Dealer steht im Verdacht, zur Finanzierung seines Lebensunterhaltes seit mindestens Herbst 2017 im großen Stil Drogen verkauft zu haben, insbesondere das gefährliche Crystal. Den Durchsuchungsmaßnahmen, die schließlich zur Festnahme des Mannes führten, gingen umfangreiche Ermittlungen der beteiligten Behörden voraus.

Bereits seit November hatten diese eine deutschstämmige Tätergruppierung aus dem Raum Dresden im Visier, die im Verdacht stand, Betäubungsmittel aus dem Ausland einzuschmuggeln sowie Drogen selbst herzustellen und im Anschluss gewinnbringend weiterzuverkaufen.

In diesem Zusammenhang konnten im Januar 2018 bei mehreren Durchsuchungen im Raum Dresden vier Kilogramm Crystal, 1650 Ecstasy-Tabletten und 500 Gramm Marihuana sichergestellt werden. Beschlagnahmt wurden zudem ein professionell eingerichtetes Labor und Chemikalien, die zur Herstellung von Crystal und Ecstasy gebraucht werden. Auch drei vollautomatische, schussfähige Maschinenpistole, eine Pistole, 125.000 Euro Bargeld und verschiedene Wertgegenstände konnten konfisziert werden. Gegen zwei Männer wurde daraufhin Haftbefehl erlassen und die Untersuchungshaft angeordnet.

Nach Erkenntnissen der Ermittler handelt es sich bei dem nun festgenommenen Verdächtigen um einen der Großabnehmer dieser Tätergruppierung.

Von Kaddi Cutz