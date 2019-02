Dresden

Am Mittwochvormittag klingelte das Telefon bei einem Senior in der Dresdner Johannstadt. Der Anrufer gab sich als Enkel aus und behauptete, einen Betrag von 20 000 Euro für den Kauf eines Autos zu benötigen. Der Angerufene ließ sich nicht darauf ein und meldete den Vorfall der Polizei. So ging der Betrüger leer aus.

Von PS