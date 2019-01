Dresden

In der Zeit zwischen Freitag- und Samstagnachmittag ist in ein Einfamilienhaus auf der Paul-Büttner-Straße eingebrochen worden. Unbekannte Täter drangen gewaltsam durch ein Fensters in das Haus ein und durchsuchten Räume, Schränke und Behältnisse. Sie erbeuteten eine Geldkassette mit ca. 500,- Euro Bargeld sowie ein Glasgefäß mit etwa zehn Euro Kleingeld. Die Höhe des Sachschadens wurde noch nicht beziffert.

Ein weiterer Einbruch ereignete sich am Samstag unweit des ersten Hauses auf der Moritzschachtstraße. Auch hier stiegen Unbekannte Täter durch ein Badezimmerfenster in das Haus ein und durchsuchten dieses. Gestohlen wurden eine Herrenarmbanduhr der Marke „ Glashütte“ sowie zwei Medaillen mit bislang unbekanntem Wert. Die Höhe des Sachschadens ist unbekannt.

Von fg