Dresden

Die Einbrecher kommen mit einer Leiter. Nachts gelangen sie über die Steighilfe auf den Balkon des Reisebüros an der Georgenstraße, brechen Rolladen und Fenster auf und entwenden aus den Räumen einen Tresor mit gerade einmal 35 Euro Bargeld. Der von ihnen angerichtete Schaden ist freilich ungleich höher. Geschehen ist das am 29. Oktober, es ist einer von 13 Einbrüchen, die sich seit 26. Oktober in der Inneren Neustadt rings um die Einkaufsmeile Hauptstraße abspielten.

„Die Händler sind verunsichert“, hat FDP-Stadtbezirksbeirätin Benita Horst in Erfahrung gebracht. Sie bat an deren Stelle bei der jüngsten Sitzung des Stadtbezirksbeirats Neustadt um Hilfe. Bei der Polizei ist man indes längst tätig geworden. „Alle Fälle werden beim Kriminaldienst des Reviers Nord gebündelt und gemeinsam bearbeitet“, sagt Polizeisprecher Marko Laske. Auch gehen die Polizisten des Reviers jetzt vermehrt nachts im betroffenen Bereich Streife, was die Täter von weiteren Einbrüchen abschrecken soll. Der jüngste Fall datiert vom 8. November, ob die unheimliche Serie damit beendet ist, lässt sich noch nicht sagen. Auch nicht, ob eine oder mehrere Tätergruppen am Werke sind. Klar sei hingegen, dass sich Tatzeit und Tatort stark eingrenzen lassen. „Die Täter kommen nachts und sie konzentrieren sich auf die Hauptstraße und benachbarte Straßen mit Einzelhandel“, beschreibt das Laske.

Einbruchserien wie jetzt in der Inneren Neustadt gebe es immer wieder mal. Mal nehmen durchreisende oder einheimische Tätergruppen ein bestimmtes Siedlungsgebiet ins Visier, mal ein Viertel mit vielen Geschäften. Eine Einbruchshäufung wie jetzt in der Inneren Neustadt gibt es laut Polizei derzeit nirgendwo sonst in der Stadt.

Dass die Täter wiederholt am gleichen Ort zuschlagen, hat vor allem einen Grund: Sie hatten dort offenbar Erfolg und erbeuteten oft genug mehr als 35 Euro bei einem Einbruch. Am Wochenende des 27. bis 29. Oktober etwa hebelten die unbekannten Täter die Tür eines Blumenladens auf, stahlen 500 Euro aus einer Registrierkasse und einen Laptop für 900 Euro. In der Nacht zum 2. November hebelten sie die Ladentür eines Modegeschäfts an der Rähnitzgasse auf. Sie hinterließen 2000 Euro Sachschaden und nahmen Mode und Taschen im Wert von 5000 Euro mit. Wo es etwas zu holen gibt, kehren Täter zurück.

Stadtbezirksamtsleiter André Barth, der einen guten Draht zu Matthias Imhof, dem Revierleiter von Dresden-Nord, hat, will nun auf die Händler zugehen und vor allem Aufklärung anbieten. Einen gemeinsamen Termin mit der Polizei, bei dem Händler über Sicherheitsvorkehrungen und Verhaltensweisen informiert wurden, hatte es in der Neustadt bereits einmal gegeben. Vielleicht wiederholt man das Programm noch einmal. „Wir bieten das auch ganz individuell an“, sagt Polizeisprecher Laske. Dabei kommen Polizisten ins Geschäft, sehen sich Schwachstellen an, beraten auch, wie sich Ladendiebstählen vorbeugen lässt. Was jeder Geschäftsinhaber in seine Sicherheit investiere, sei freilich ihm selbst überlassen.

Von Uwe Hofmann