Dresden

In der Zeit von Sonntag bis Mittwoch ist an der Geschwister-Scholl-Straße in Dresden-Klotzsche in zwei Einfamilienhäuser eingebrochen worden. Die Täter hebelten an einem der Häuser eine Terrassentür auf und konnten eine Geldbörse mit Geldkarte und persönlichen Dokumenten erbeuten. Im zweiten Fall hebelten die Unbekannten ein Fenster auf und durchsuchten das Haus. Zum Diebesgut hier konnten noch keine abschließenden Angaben gemacht werden. Der Sachschaden an beiden Wohnhäusern wurde auf über 2.000 Euro geschätzt.

Von fg