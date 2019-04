Dresden

Unbekannte Diebe sind in der Zeit zwischen Sonntagnachmittag 14 Uhr und Montagmorgen 8 Uhr in ein Vereinshaus an der Heinrich-Lange-Straße eingebrochen. Sie hebelten die Zugangstür auf, durchsuchten die Räume und wurden fündig.

Die Täter stahlen einen Beamer, eine Kamera und einen Schranktresor mit rund 1500 Euro. Der Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden.

Von PS