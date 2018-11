Dresden

Modeschmuck und diverse Uhren erbeuteten Unbekannte am späten Freitagabend aus einer Erdgeschosswohnung an der Moszinskystraße. Die Täter hatten sich durch ein angekipptes Fenster Zugang zum Schlafzimmer verschafft und dort eine Blechdose mit eben jenem Inhalt entwendet. Großen Gewinn werden sie damit nicht gemacht haben. „Das Diebesgut schätzten die Geschädigten als eher wertlos ein“, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Bewohner selbst befanden sich zur Tatzeit um 23 Uhr im Wohnzimmer und bekamen nichts mit.

Von fkä