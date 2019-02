Dresden

In der Nacht zum Montag sind Einbrecher in ein Sportcasino an der Breitscheidstraße eingestiegen. Sie öffneten die Tür gewaltsam und durchsuchten die Räume. Es fehlen rund 300 Euro Bargeld, eine Kellnergeldbörse und zwei Flachbildfernseher im Wert von rund 1.300 Euro, teilte die Polizei mit.

Von fkä