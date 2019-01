Einbruch in Mehrfamilienhaus in Leutewitz

Polizeiticker Steinbacher Straße - Einbruch in Mehrfamilienhaus in Leutewitz An der Steinbacher Straße kam es am Dienstagnachmittag zu einem Einbruch. Zum entstandenen Schaden liegen noch keine Erkenntnisse vor.

Am Dienstagnachmittag sind Unbekannte in ein Mehrfamilienhaus an der Steinbacher Straße in Leutewitz eingebrochen. Quelle: dpa