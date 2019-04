Dresden

In der Nacht zu Freitag ist in ein Lederwarengeschäft an der Hauptstraße eingebrochen worden. Unbekannte hebelten die Eingangstür auf und durchsuchten den Laden. Sie entwendeten insgesamt 24 Damenhandtaschen, 25 Geldbörsen und eine Reisetasche im Gesamtwert von rund 4000 Euro. Außerdem erbeuteten sie knapp 200 Euro Bargeld. Die Täter versuchten auch in die Suppenbar im gleichen Haus einzudringen, scheiterten jedoch.

Von fg