Dresden

In der Nacht zu Dienstag ist in eine Erdgeschosswohnung an der Gustav-Merbitz-Straße in Dresden-Stetzsch eingebrochen worden. Die Täter hebelten das Badfenster auf und durchsuchten die Wohnung. Sie erbeuteten Schmuck, Bargeld sowie ein Fahrrad. Der Wert des Diebesgutes beläuft sich auf etwa 2.500 Euro.

Von fg