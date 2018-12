Dresden

Von Freitag auf Samstag wurde in ein Einfamilienhaus an der Schreberstraße in Dresden-Gorbitz eingebrochen. Unbekannte brachen die Terrassentür auf, stiegen ein und durchsuchten Schränke und Behältnisse. Offenbar entwendeten die Diebe diverse Gold- und Silbermünzen. Die Höhe des entstandenen Schadens wurde noch nicht beziffert.

Unweit des Tatortes konnten Hebelspuren an der Terrassentür eines weiteren Hauses festgestellt werden. Die Dresdner Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft einen möglichen Tatzusammenhang.

Von fg