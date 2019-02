Dresden

Am Mittwochvormittag sind Polizeiberichten zufolge Unbekannte in eine Dachgeschosswohnung an der Grünen Straße eingebrochen. Die Täter hebelten die Wohnungstür auf und durchsuchten die Wohnräume. Sie nahmen ein Tablet und diversen Schmuck an sich und flüchteten. Der Schaden kann bislang noch nicht genau beziffert werden.

Von PS