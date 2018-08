Dresden

In der Nacht zum Montag sind zwei Unbekannte in ein Bürohaus an der Löbtauer Straße eingebrochen und entwendeten zwei Laptops. Die Täter stiegen über ein Fenster in das Gebäude ein und stahlen einem ersten Überblick nach die beiden elektronischen Geräte.

Bei dem Einbruch wurden die Männer von einem Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes überrascht und flüchteten.

