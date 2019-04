Dresden

In der Nacht von Dienstag zu Mittwoch sind bislang Unbekannte in eine Bar an der Alaunstraße eingebrochen. Die Täter hebelten die Türen zum Geschäftsraum und dem Lager auf und stahlen zwei Laptops, wie die Polizei mitteilt. Der Wert des Diebesgutes wurde noch nicht beziffert.

Von na