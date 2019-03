Dresden

In der Nacht von Donnerstag zu Freitag ist in eine Bäckerfiliale an der Dürerstraße eingebrochen worden. Die Täter brachen ein Fenster auf der Rückseite des Gebäudes auf, gelangten so in die Geschäftsräume der Bäckerei und durchsuchten diese. Sie hebelten einen in einer Wand verankerten Kleintresor heraus und entwendeten ihn. Im Tresor befand sich eine geringe Menge Geld. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang nicht bekannt.

Von fg