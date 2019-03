Striesen

In der Nacht zum Donnerstag sind Unbekannte in eine Tanzschule an der Schandauer Straße eingebrochen. Nachdem die Täter die Eingangstür aufhebelten, gelangten sie in den Empfangsbereich der Einrichtung, wie die Polizei mitteilte. Jedoch wurde einem ersten Überblick nach nichts gestohlen. Der Sachschaden beträgt rund 1.000 Euro.

Von heh