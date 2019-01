Dresden

Die Geldbörse gehört nicht in ein parkendes Auto. Diese bittere Erfahrung musste der Besitzer eines Ford Fiesta am Sonnabend zwischen 9.30 und 16.25 Uhr machen. Das Auto stand in dieser Zeit an der Blüherstraße und wurde von Unbekannten aufgebrochen. Die Langfinger erbeuteten besagte Geldbörse mit etwa 100 Euro Bargeld, persönlichen Papieren und einer Geldkarte. Den Sachschaden schätzte die Polizei auf rund 500 Euro.

Von tbh