Dresden

Reiche Beute trugen Einbrecher aus einem an der Magdeburger Straße abgestellten Verkaufsanhänger davon. Am Montag wurde der Einbruch in das auf dem Hafengelände stehende Vehikel bemerkt. Die Täter hatten den Wagen laut Polizei gewaltsam geöffnet und diverses Gastrozubehör und Warmhaltegeräte im Wert von über 10.000 Euro mitgehen lassen.

Von fkä