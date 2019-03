Dresden

Unbekannte sind in der Nacht zum Sonntag in ein Mehrfamilienhaus an der Tolkewitzer Straße eingebrochen. Die Täter verschafften sich über eine Terrassentür gewaltsam Zugang zu einer Wohnung im Erdgeschoss und durchsuchten diese. Die schlafenden Mieter bekamen von dem nächtlichen Besuch nichts mit, stellten im Anschluss jedoch den Verlust von 1.000 Euro fest, die sich in einer Geldbörse im Flur befunden hatte. Zusätzlich entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro.

In der unmittelbaren Nachbarschaft kam es in fraglicher Nacht zu einem weiteren Einbruchsversuch in eine Erdgeschosswohnung. Den Tätern gelang es jedoch nicht, in die Wohnung einzudringen. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.500 Euro.

Von kcu