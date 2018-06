Dresden

Bei einem Einbruch in eine Physiotherapie an der Wintergartenstraße in Dresden-Johannstadt haben die Täter in der Nacht zu Mittwoch rund 20 000 Euro Sachschaden eingerichtet. Die Einbrecher hebelten eine Eingangstür auf, öffneten gewaltsam die Registrierkasse und stahlen mehrere Hundert Euro Bargeld. Der hohe Schaden entstand, weil sie im angrenzenden Treppenhaus weitere Türen beschädigten, ohne an weitere Beute zu gelangen.

Von uh