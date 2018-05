Dresden

Mehr als zehn Bürotüren haben Einbrecher am Pfingstwochenende in Gorbitz aufgebrochen. Nach Berichten der Polizei am Mittwoch drangen die Täter auf noch ungeklärte Weise in den Bürokomplex am Wölfnitzer Ring ein. Dann brachen sie 15 Türen auf und durchsuchten die Räume. Sie stahlen eine geringe Menge Bargeld, richteten aber einen Sachschaden von rund 5000 Euro an.

Von tg