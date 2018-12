Dresden

28 Striezelmarkttaler im Wert von je 10 Euro hatte ein 18-Jähriger in der Hosentasche, der in der Nacht zum Sonntag beim Einbruch in einen Striezelmarktstand erwischt worden war. Der Sicherheitsdienst hatte den jungen Dieb poltern höhren und die Polizei informiert. Die Beamten stellten fest, dass die seitliche Zugangstür einen Standes zur Hälfte aufgebrochen war. Ein Polizist quetschte sich durch das Loch und nahm den Täter vorläufig fest. Der junge Mann hatte versucht, sich unter dem Tresen zu verstecken. Jetzt wird gegen ihn wegen besonders schwerem Diebstahl ermittelt.

Von fkä