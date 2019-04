Dresden

Der Polizei ist am Montagabend ein 24-jähriger Einbrecher ins Netz gegangen, der zuvor versucht hatte, in eine Wohnung an der Carl-Zeiß-Straße einzusteigen. Eine Bewohnerin des Hauses hatte beobachtet, wie sich der Täter an einer Wohnungstür zu schaffen machte und informierte die Polizei. Die Beamten konnten den Deutschen noch im Treppenhaus stellen und festnehmen. An der Haus- und an der Wohnungstür befanden sich frische Hebelspuren. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 500 Euro.

Ein weiterer Einbruch hatte sich bereits am Vormittag in Strehlen ereignet. An der Wasastraße hebelte ein unbekannter Täter die Tür einer Wohnung auf. Dies bemerkte der Eigentümer, der sich zum Zeitpunkt des Einbruchs in der Wohnung aufhielt und vom Lärm aufgeschreckt wurde. Als er der Ursache auf den Grund gehen wollte, ergriff der Einbrecher die Flucht, ohne etwas mitzunehmen. Der Schaden an der Tür beläuft sich auf rund 1.000 Euro.

Von kcu