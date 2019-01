Dresden

Unbekannte sind in der Nacht zu Mittwoch in ein Mehrfamilienhaus am Dammweg eingebrochen, teilt die Polizei Dresden mit. Die Täter zerschlugen die Balkontür einer Wohnung im Erdgeschoss und verschafften sich so Zutritt zu dem angrenzenden Zimmer. In weitere Räume konnten die Täter nicht gelangen, da die Zimmertür abgeschlossen war. Entwendet wurden ein Laptop, Kameratechnik und ein Rucksack. Der Gesamtwert des Diebesgutes beläuft sich auf 1.500 Euro, den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 300 Euro.

Von PS