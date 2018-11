Dresden

Am Samstagmorgen gegen fünf Uhr wurde ein 40-jähriger beim Einbruch in eine Bar an der Weißen Gasse auf frischer Tat ertappt. Er hatte ein Fenster aufgebrochen und war in das Lokal eingestiegen. Er durchsuchte mehrere Räume, konnte aber schließlich von der Polizei noch am Tatort festgenommen werden. Gegen den Mann lag bereits ein Haftbefehl vor. Er befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Von fg