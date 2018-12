Dusiburg/Dresden

So erfreulich der Sieg Dynamo Dresdens am Sonntag beim MSV Duisburg auch war: Erneut sorgten Fans des Vereins für Negativschlagzeilen. Wie die Polizei Duisburg meldet, versuchten rund 200 angereiste Dynamo-Anhänger, am Eingang durchzubrechen und so die Kontrollen zu umgehen. Die Beamten setzten Pfefferspray und Einsatzmehrzweckstöcke ein.

Die Identität der Randalierer wurde festgestellt. Danach mussten alle den Heimweg antreten, ohne das Spiel sehen zu können. Friedliche Gästefans hingegen gelangten erst mit Verspätung ins Stadion. Ernsthaft verletzt wurde nach Polizeiangaben niemand. Der Sanitätsdienst hatte aber zu tun, den Menschen das Pfefferspray aus den Augen zu spülen.

Die Polizei ermittelt zum einen wegen schwerem Landfriedensbruch. Gegen einen Fan, der einen Ordner getreten hat, wird außerdem wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Von fkä