Dresden

Attacke von hinten: Zwei unbekannte Männer haben in der Nacht zu Sonnabend einen 64-Jährigen angegriffen und beraubt. Laut Polizeiinformationen war der Geschädigte gegen 1.30 Uhr auf der Louisenstraße unterwegs, als sich die Täter von hinten näherten. Einer der beiden Männer umfasste ihn von hinten am Hals und schlug ihm mit der Faust ins Gesicht, der andere zog ihm die Geldbörse aus der Gesäßtasche. In dem entwendeten Portemonnaie befanden sich rund 30 Euro Bargeld. Der Beraubte, der 1,34 Promille Alkohol im Blut hatte, erlitt Verletzungen an der Lippe.

Von DNN