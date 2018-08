Dresden

Zum dritten Mal infolge waren Beamte des Reviers Dresden-Nord und der Bereitschaftspolizei bei einer Großkontrolle im Szeneviertel Dresden-Neustadt im Einsatz. Wie am Montag stand am Mittwochabend der Scheunevorplatz im Fokus, anders als an diesem Tag entdeckten die Beamten dort ein Drogendepot.

Dafür war neben den 102 Beamten auch ein Drogenspürhund im Einsatz. Er führte die Ermittler, nachdem sein Interesse nach Hinweisen ziviler Fahnder auf ein bestimmtes Areal gelenkt worden war, zu mehreren Drogenverstecken in Sträuchern, Hecken, Papiercontainern und gestapelten Europaletten sowie im Bereich der Treppe zur Turnhalle. Dort konnten die Beamten insgesamt 40 Ecstasy-Tabletten und mehrere Haschischpäckchen sicherstellen.

Außerdem kontrollierten die Polizisten 62 Personen, darunter 39 auf dem Scheunevorplatz. Neun von ihnen hatten Marihuana oder Haschisch dabei. Es handelt sich um sieben Deutsche, darunter eine Frau, einen Tunesier und einen Libanesen im Alter von 20 bis 40 Jahren.

Darüber hinaus wurden zwei Anzeigen wegen Beleidigung der eingesetzten Polizisten gefertigt. Ein 20-jähriger Libyer hatte zudem ein gestohlenes Fahrrad dabei, ein 17-jähriger Landsmann ein gestohlenes Smartphone. Beide müssen sich wegen des Verdachts des Diebstahls verantworten.

Zudem gerieten ein 31-jähriger Tunesier und ein 27-jährige Libyer in einen Streit, der zur Schlägerei ausartete. Dabei wurde der 31-Jährige verletzt. Die Polizei ermittelt gegen den 27-Jährigen wegen gefährlicher Körperverletzung. Ein 31-Jähriger kam ins Gefängnis, weil gegen ihn ein Haftbefehl vorlag.

Die Polizei hatte bereits am Montag mit 145 Beamten eine Sammelkontrolle auf dem Scheunevorplatz durchgeführt und dabei auch zwei Geschäfte auf Drogenverstecke durchsucht. Am Dienstag waren etwa 100 Beamte auf dem Alaunplatz im Einsatz. Ziel sei es, die Dresdner Neustadt für Drogendealer und ihre Kunden so unattraktiv wie möglich zu machen, hatte Matthias Imhof, Leiter des Reviers Dresden-Nord, die gehäuften Einsätze begründet.

Von uh