Dresden

Am Donnerstagmittag hat es lichterloh in einer Wohnung in der 12. Etage eines Mehrfamilienhauses an der Prohliser Allee gebrannt. Der 62-jährige Bewohner erlitt eine Rauchgasvergiftung und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache.

Von mb