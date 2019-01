Dresden

Am Donnerstag beginnt für die Polizeidirektion Dresden ein mehrtägiger Einsatz in Riesa. Anlass ist der Bundesparteitag der Alternative für Deutschland (AfD) vom 11. bis 14. Januar. Die Beamten werden mit zusätzlichen Einsatzkräften durchgängig im Stadtgebiet präsent sein. Ihre Hauptaufgabe liegt im Schutz der Sachsenarena, wo der Parteitag stattfindet. Diese verstärkten Schutzmaßnahmen sind insbesondere eine Reaktion auf die Anschläge der vergangenen Tage auf Büros der sächsischen AfD in Döbeln und Riesa.

„Rund um die Uhr ist zudem ein Führungsstab eingerichtet, der die polizeilichen Maßnahmen koordiniert. Um im Falle von besonderen Ereignissen schnell reagieren zu können, sitzen auch diese Kollegen vor Ort in Riesa“, erklärt Polizeidirektor Stefan Dörner, der den Einsatz vorbereitet und leiten wird.

Schwerpunkt des mehrtägigen Einsatzes ist für die Dresdner Polizei der Sonnabend. Für diesem Tag wurde ein Aufzug unter dem Motto „ AfD? Adé!“ angemeldet. Mehrere hundert Einsatzkräfte werden die Versammlung absichern. „Zu der Versammlung wird überregional mobilisiert. Wir gehen von einem friedlichen Verlauf aus. Daher sind unsere Einsatzmittel ausgewogen. Gleichzeitig halten wir für den Fall von Störungen beispielsweise Wasserwerfer in Riesa vor“, so Dörner weiter.

Von DNN