Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag in der Johannstadt und in Mockritz zwei Autos im Gesamtwert von rund 23 500 Euro entwendet. Von der Reißigerstraße stahlen die Autoknacker einen weißen Skoda Oktavia, vom Münzteichweg einen weißen Ford C-Max. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.