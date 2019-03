Dresden

Einen ungewöhnlichen Rettungseinsatz bewältigte die Dresdner Feuerwehr am Samstag. Die Kameraden retteten am Mittag einen Lkw-Fahrer aus seiner Kabine. Der Mann hatte in seinem Fahrzeug, das an der Washingtonstraße stand, einen Bandscheibenvorfall erlitten und war anders nicht aus dem Lkw zu bekommen.

Die Feuerwehrleute fixierten den 120 Kilogramm schweren Mann auf einem Rettungsbrett und befestigten dies wiederum waagerecht auf dem Rettungskorb einer in Stellung gebrachten Drehleiter. So konnten der Höhenunterschied zwischen Straße und Lkw-Kabine bewältigt werden. Die weitere Versorgung des Patienten übernahm der Rettungsdienst.

Von fkä